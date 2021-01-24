Синоптики предупреждают о туманах в понедельник

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«24 января, в воскресенье, и 25 января, в понедельник, местами по Беларуси ожидается туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем 25 января местами в западных районах страны ожидается сильный снег, мокрый снег», — говорится в сообщении.





Рекомендации МЧС и ГАИ при сильном тумане



