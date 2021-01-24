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Вдова ветерана, оштрафованная за хоровод у елки: «Власть должна принести извинения»

Монолог 82-летней минчанки, которую судили по «народной» статье 23.34.

Наталия Дмитриевна Семенькова, фото Олег Волчек

Напомним, 14 декабря Наталия Дмитриевна Семенькова оказалась среди группы задержанных на площади Независимости пенсионеров, которых доставили в РУВД, а потом больше семи часов держали в холодном ангаре без стульев, воды и еды.

— У елки на площади мы общались друг с другом, водили хоровод и пели «В лесу родилась елочка», — рассказывала Наталья Дмитриевна в интервью «Салідарнасці»

13 января судья суда Ленинского района Минска Марина Климчук оштрафовала Наталию Семенькову на 580 рублей на основании статьи 23.34 КоАП.

— Вот уж действительно верно говорится «от тюрьмы да от сумы не зарекайся». Никогда не думала, что в конце своей жизни буду вызвана в суд в качестве ответчицы, обвиняемой или подозреваемой? Даже не знаю, что из перечисленного подходит мне больше, — заявила Наталия Дмитриевна в ходатайстве в суде. — В протоколе, составленном в Ленинском РОВД, мне вменяется «участие в несанкционированной акции и выкрикивание провокационных лозунгов».

Слово «акция» — это очень серьезное слово, подразумевающее серьезные действия. Так каковы же были мои действия в этот злополучный день 14 декабря 2020 года и насколько они были серьезны?

Я бываю на этой площади часто. Это одно из любимых мест моего города, где я родилась и прожила всю свою жизнь. Здесь я начинала свой трудовой путь после окончания института в проектной организации «Оргтехстрой». Сюда я прихожу в костел, здесь принимают гуманитарную помощь, и я ее приношу. Здесь я посещаю торговый центр, музей, кино.

Вот и в этот день я зашла в костел, а, выйдя, увидела красивую елку и хоровод вокруг. Я присоединилась, хотя слышала обращения: «Граждане, ваше мероприятие несанкционированно!» Но как-то было непонятно, зачем санкционировать хоровод у елки.

Люди пели «В лесу родилась елочка», и я вместе с ними. О том, что выкрикивала провокационные лозунги, то это вряд ли могло быть, так как 40 лет я работала в БНТУ преподавателем, а это требует постоянного напряжения голоса в больших аудиториях. От этого голос хрипнет и садится.

И сейчас я даже говорить громко не могу, не то что кричать. Кроме того, я серьезно больна — рак молочной железы. У меня удалена правая грудь, а сейчас болезнь пошла в легкие. Поэтому я не только не могу говорить громко, но и дышу с трудом, так как легкие заполнены жидкостью и правого почти нет. Опухоль врастает в ребра. Я не жалуюсь, просто объясняю ситуацию.

И потом, еще большой вопрос, какие лозунги можно считать провокационными. Думаю, что лозунг «Жыве Беларусь!», потому что мы все хотим, чтобы наша Беларусь жила долго и счастливо.

А вот дальше была проведена уже настоящая акция. Приехал ОМОН в огромном количестве, но и тогда люди не могли поверить в то, что нас, больных и пожилых, будут хватать, окружать, и своей силой и массой давить и двигать к автобусам. И только когда раздалась команда никого не выпускать, пришлось поверить.

Ну, а дальше все известно. Ленинский РОВД, холодный ангар, 7 часов на ногах, без пищи и воды, тревога близких. Давление из-за гипертонии под 200, прибытие домой в 12-м часу ночи, бессонная ночь. Думаю, всего этого более чем достаточно за хоровод у елки.

И думаю, что власть, которая должна заботиться о своих гражданах и которая хочет заслужить их доверие и уважение, должна была бы принести свои извинения мне, Семеньковой Наталии Дмитриевне, отдавшей 50 лет своей жизни родной стране, ветерану труда, вдове ветерана войны Семенькова Владимира Никифоровича, имя которого занесено в книгу партизанской славы, дочери ветерана войны, ребенку войны, умиравшему от голода в оккупации. Тем более, что 2020 год — это 75 лет Победы, и официально говорится «Никто не забыт, ничто не забыто». Вот и поздравили.

24 января Наталье Семеньковой исполняется 83 года. Жалобу на решение суда ей помогает готовить руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.
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