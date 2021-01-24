



В газете «СБ-Беларусь сегодня» вчера вечером была опубликована статья пропагандистки Людмилы Гладкой, посвященная субботним протестам в Минске. В статье на сайте был выложен ряд видеороликов, где милиционеры опрашивают задержанных. Из этих опросов можно понять, что было основанием для преследования минчан.





Например, мать четверых детей Светлана Вольская говорит, что была задержана за то, что «сопереживала политзаключенному Игорю Лосику». «Я написала плакат и гуляла с ним по улице», – рассказывает она. На видео, опубликованном в сети, женщину заставляют назвать свое место жительства и регистрации. При этом милиционер игнорирует просьбу женщины назвать свое имя.





30-летняя Татьяна Червякова была задержана за то, что «сопровождала парня, который поставил ершик с надписью Путин возле посольства России».





«Вы осознаете свою вину или не понимаете, что вы совершили? –спрашивает у нее милиционер на видео, – вы написали на предмете фамилию. Чья это фамилия?.. То есть вы осознавали, что пришли к посольству и написали фамилию президента РФ. Признаете свою вину?»





Из видео следует, что одного из инакомыслящих задержали за флаг в своей квартире.





«Меня задержали на Городском Валу. Я находился дома, я вывесил за окно флаг», – говорит минчанин Максим.





Еще двух человек задержали за то, что «стояли у дороги с флагом».





Напомним, 23 января в разных точках Минска и в других городах страны прошли акции солидарности в поддержку политзаключенных. Их участников задерживали силовики. В списке правозащитного центра «Вясна» 131 фамилия демонстрантов, которые были задержаны в Минске. Волонтеры сообщества «Списки задержанных» публикуют имена 156 человек.



