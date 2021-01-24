На телеканале Беларусь 1 в репортаже о социальном портрете протестующих в кадр попала некая милицейская база данных.





Согласно ей с 10 по 18 декабря прошлого года были задержаны 518 человек. Все задержанные поделены на категории. Так среди них 198 женщин и 320 мужчин.





Также правоохранители задержали 11 несовершеннолетних, 26 студентов и 115 пенсионеров.





Интересно, что безработных в числе задержанных — 103 человека, а работающих — 274. При этом среди них 30 сотрудников госорганизаций и 70 — коммерческих организаций.





Отдельно также милиция ведет подсчет сотрудников IT-сферы, предпринимателей и журналистов. В ту неделю было 40 айтишников, 37 ИП и 4 представителя СМИ.





Троих задержали во время освещения воскресной акции протестов 13 декабря: корреспондента «Белсата» Станислава Ивашкевича и редактора Onliner Николая Градюшко, фотографа Геннадия Вератинского.





Примечательно, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что большинство среди протестующих — безработные и ведущие асоциальный образ жизни.



