+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

В Слониме молодая мать получила год «домашней химии» за оскорбление милиционера

В Слонимском районном суде 22 января огласили приговор Екатерине Салевич, которую обвиняли в оскорблении представителя власти. Оскорбленный милиционер заявил, что он и его родные претерпели значительные моральные страдания, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Екатерина Салевич. Фото: ПЦ «Вясна»

Женщина получила один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»). Салевич также обязана выплатить потерпевшему 1000 рублей моральной компенсации, а также 87 рублей госпошлины. Прокурор, с учетом характеристик на Салевич и того, что она имеет малолетнего ребенка и находится в декретном отпуске, просил для женщины полтора года «домашней химии».

Екатерину Салевич обвиняли по ст. 369 (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК Беларуси. Потерпевшим признан милиционер ОМОН ГУВД Мингорисполкома старший сержант милиции Сергей Осколков, фотографию и личную информацию которого 25 августа женщина переслала в телеграм-канал «Слоним для жизни». Согласно материалам следствия, под репостом девушка разместила сообщение «с текстом оскорбительного содержания, унижающего честь и достоинство Осколкова». Салевич не отрицала, что она сделала такую запись в соцсети, и в этой части она признала свою вину. Но она не считает, что каким-то образом распространила личные данные милиционера.

В материалах также указано, что эксперт отдела лингвистических экспертиз признал одно из слов в сообщении «грубым, вульгарным, оскорбительным».

Сержант ОМОН Сергей Осколков ходатайствовал, чтобы суд был закрытым, так как он боится разглашения личных данных, но суд это ходатайство отклонил.

Сергей Осколков на процессе заявил, что он и его родные претерпели значительные моральные страдания и заявил иск компенсации на 3000 рублей. Эти деньги он обещал перевести на счет «Дома малютки».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]