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Журналист Юрий Дешук освобожден из ИВС

Журналист Юрий Дешук освобожден после 72 часов содержания в изоляторе. Об этом сообщается на странице «Руху «За Свабоду» в Facebook. Он остается подозреваемым по уголовному делу о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК).


Дешука задержали 20 января. Его родственники предполагают, что задержание может быть связано с уголовным делом, возбужденным после вынесения приговора активисту Витольду Ашурку (он получил 5 лет колонии). После объявления приговора люди начали скандировать в судебном зале «Ганьба» и «Верым, можам, пераможам», пишет reform.by
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