Польша отменила обязательный карантин для въезжающих беларусов со справкой
Обязательный 10-дневный карантин для въезжающих в Польшу через внешнюю границу ЕС отменен для тех, кто предоставит справку об отрицательном тесте на SARS-CoV-2 либо вакцинировании против COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Пограничной службы Польши, распространенном 23 января, пишет reform.by
Помимо прочего, сообщается, что граждане Беларуси имеют право въезжать на территорию Польши без ограничений, однако они обязаны пройти 10-дневный карантин. Этого можно избежать, если беларусы предоставят свидетельство о вакцинации против COVID-19 либо отрицательный результат диагностического теста на SARS-CoV-2, проведенный не позднее 48 часов.
В пресс-релизе также перечислены другие категории граждан Польши и иностранцев, которые могут избежать обязательного карантина при пересечении внешней границы ЕС. К ним относятся люди, профессия которых связана с необходимостью частого пересечения границы, студенты, спортсмены и так далее.
Напомним, Польша уходила на общенациональный карантин с 28 декабря по 17 января.
10:42 24/01/2021
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