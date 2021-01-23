Ларри Кинг скончался от коронавируса в 87 лет

Ларри Кинг берет интервью у президента США Билла Клинтона и вице-президента Альберта Гора перед президентскими выборами в 1996 году









Засученные рукава, подтяжки и непринужденная манера интервью - это фирменный стиль Ларри Кинга, ставшего одной из легенд американской тележурналистики.

На протяжении карьеры длиной в 60 лет, почти половину из которых он вел свою авторскую программу на телеканале Си-эн-эн, Кинг брал интервью у наиболее известных мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и ведущих спортсменов.

На пике популярности выходящее в прямом эфире ток-шоу Larry King Live за ночь смотрели полтора миллиона зрителей. Когда в 2010 году вышла его последняя серия, Larry King Live поставила рекорд по времени существования телепрограмы с бессменным ведущим (за что попала в Книгу рекордов Гиннеса).

В своем видеообращении, которое прозвучало в эфире последней передачи, тогдашний президент США Барак Обама говорил, что Ларри Кинг "открыл наши глаза на мир за пределами наших гостиных". По словам Си-эн-эн, Кинга называли "Мухаммедом Али телевизионного интервью".

Многим россиянам из тысяч его интервью прежде всего запомнился разговор с президентом Владимиром Путиным в 2000-м году. Кинг задал ему прямой вопрос: "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ["Курск"]?" Путин с легкой улыбкой ответил: "Она утонула" - и эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат российского лидера.

Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился в Бруклине в 1933 году. Он вырос в еврейской религиозной семье, хотя во взрослой жизни стал агностиком.

Отец Ларри Кинга Эдвард ушел из жизни, когда ему было всего 44 года, и юный Кинг, на тот момент окончивший среднюю школу, на протяжении нескольких лет работал, чтобы помочь свой матери.