В Бобруйске задержан пьяный мужчина, который сломал школьнику нос

Вечером, 20 января, возле магазина на проспекте Строителей в Бобруйске к двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду. Удерживая, хулиган ударил 8-классника в живот и лицо, сообщает пресс-служба МВД.