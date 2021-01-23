TUT.BY уже был на нескольких судах над ними. По этой истории осудили 12 человек: трое получили «сутки», а остальные оштрафованы в сумме на 7395 рублей (это около 2,9 тысячи долларов по курсу Нацбанка на 22 января). Кроме того, некоторые уже лишились работы.

Что это за дело и какие претензии к работникам авиации?

Напомним, работники Национального аэропорта Минск и «Белавиа» высказались против насилия и за честные выборы в видеообращении.





«Мы не наркоманы, не алкоголики и не польская фальшивка. Мы — граждане Беларуси и хотим жить в свободном и правовом государстве, в котором соблюдаются закон и права человека, где проводятся равноправная предвыборная кампания и честные прозрачные выборы», — говорили представители авиационной сферы.





Людям предъявили обвинение по статье 23.34 КоАП, запись видеообращения милиция посчитала «пикетированием с использованием компьютерной сети Интернет».





Административные процессы над работниками авиации уже прошли, «сутки» и штрафы получили 12 человек.





По 15 суток получили бывший сотрудник аэропорта Владимир Якубицкий, бывшая работница «Белавиа» Надежда Букатая и авиатехник той же авиакомпании Сергей Ивашкевич. Дело последнего прямо перед истечением срока привлечения к административной ответственности отправили на доработку: адвокат обратил внимание на неучтенные исправления в протоколе. Бумагу все-таки доработали и парню назначили арест.





Еще девять человек получили штрафы — кто 25, кто 30 базовых величин. По нашим подсчетам, все вместе они должны будут выплатить 255 базовых, то есть 7395 рублей (а это около 2,9 тысячи долларов по курсу Нацбанка на 22 января).

А что с работой?

Помимо наказания от суда, некоторым пришлось расстаться с работой. В основном сотрудники из видеообращения уходят «по соглашению сторон». Так ушли уже одна сотрудница «Белавиа» и трое работников аэропорта. Еще одного сотрудника аэропорта предупредили, что уволят в феврале — когда закончится контракт.





— На днях меня вызвал мой руководитель и сказал, что есть команда нас уволить, — говорит Василий Бушук, который проработал водителем аэропортовского автобуса несколько лет. — Если не хочу уходить по собственному желанию, значит, будут расставаться другим способом. После выхода видеообращения мы уже получили по выговору за съемку в служебных помещениях аэропорта — действительно, в служебных инструкциях у нас прописан такой запрет. Поэтому согласился уйти сам, не хочется дожидаться второго выговора.





По информации собеседника, помимо уже ушедших людей, предложили уволиться еще по крайней мере двум участникам обращения.





— Об участии в видео против насилия не жалею. И, в принципе, то, что придется уйти, было ожидаемо, — добавил бывший сотрудник аэропорта.





TUT.BY обращался в Национальный аэропорт и авиакомпанию «Белавиа» с просьбой рассказать о причинах увольнения людей, участвовавших в видеообращении. Однако в обеих компаниях от комментариев отказались.





— Мы не комментируем трудовые отношения с сотрудниками, — пояснили в аэропорту.