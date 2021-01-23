Минздрав РБ: впервые объявил о более чем 10 смертях за день от COVID-19, когда эпидемия идет на убыль
По данным на 23 января в Беларуси уже зарегистрировано 235 859 случаев коронавируса. За последние сутки инфекция подтверждена у 1 748 человек, выздоровели 2070 человек.
В настоящее время болеют 13308 человек. Их количество значительно снизилось по сравнению с пиковым значением в 21852 пациента, объявленным 8 декабря.
Если верить официальной статистике, эпидемия идет на убыль. Так ли это?
13:04 23/01/2021
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