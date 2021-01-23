«Слишком резко отстранился». Как объяснили травмирование школьника в Чечерске
В истории с травмированием 6-классника в школе №2 в Чечерске появилось продолжение. Напомним, первоначально появилась информация о том, что учитель ударила мальчика головой о парту, ребенок получил ЧМТ и попал в больницу, а в милиции подтвердили, что проводят проверку по факту инцидента.
Иллюстрационное фото
В районном отделе образования заявили, что проходит судмедэкспертиза, которая установит причину травмирования школьника. Сама же учительница заявила начальству, что она никого не била. Это опытный педагог с большим стажем, добавили kp.by в отделе образования.
И вот интрига раскрылась. Государственное издание gp.by со ссылкой на отца пострадавшего ребенка подало следующую версию:
- Это не более чем стечение обстоятельств. Сын все рассказал сам. На уроке он оборачивался к товарищам, сидевшим сзади. Учительница делала замечания, но агрессии с ее стороны не было. В какой-то момент она попыталась повернуть голову мальчика к тетради, а он слишком резко отстранился.
В публикации добавили, что родители не имеют претензий к школе и учительнице.
09:53 23/01/2021
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