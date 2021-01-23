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Радость была недолгой - в Беларуси в эти выходные будет до +7

Вероятнее всего пройдут дожди и мокрый снег

В субботу 23 января будет облачная, с прояснениями, пишет pogoda.by
Осадки и пониженное атмосферное давление, такие выходные ожидают белорусов. Туман, слабый гололед, на отдельных участках гололедица. Умеренный ветер южных направлений и относительно теплая погода с плюсовыми значениями.

23 января погодные условия в Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет расти. 24-25 января погодные условия будут определять теплые и влажные воздушные массы средиземноморского происхождения и фронтальные разделы, смещающиеся с юга Европы.

ont.by

24 января преобладание облачной погоды. Ночью местами по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем 0..+6°С.

25 января сохранится преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем 0..+6°С.
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