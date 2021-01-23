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Названы 4 самых стрессовых месяца 2020 года для белорусов

Самыми стрессовыми для белорусов месяцами 2020 года стали январь, март, ноябрь и декабрь. Об этом свидетельствуют продажи успокоительных и антидепрессантов в аптечных сетях ADEL и «Добрыя лекi».

Рейтинг основан на объеме спроса на успокоительные, снотворные, антидепрессанты и нейролептики. Наиболее активно их приобрели в январе, однако уже в феврале продажи упали на 11 п.п. В марте спрос рванул вверх на 18 п.п. на фоне начала мировой пандемии, которая сказалась и на психологическом самочувствии населения, сообщили Thinktanks.by в коммуникационном агентстве PR Vision.

Реже всего белорусы успокаивали нервы таблетками в июне. А вот в июле и августе произошел скачок. При этом самый стрессовый период растянулся на ноябрь и декабрь – в эти месяцы успокоительные и антидепрессанты были особенно востребованы.

Если брать только сильнодействующие антидепрессанты и нейролептики, то спрос на них был самым высоким в марте и декабре. Это наиболее острые периоды первой и второй волны COVID-19.

«Динамика продаж успокаивающих препаратов напоминала американские горки, что стало особенностью непростого года. Мы видим, что они востребованы и в нынешнем году, в том числе на доставке и самовывозе. Эту тенденцию можно связать с возросшей тревожностью белорусов и опасением за здоровье и жизнь», – рассказали в сетях ADEL и «Добрыя лекi».

Среди успокаивающих и снотворных наибольшей популярностью пользовался корвалол. На втором месте оказалась валериана в разных формах.
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