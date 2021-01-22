+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

В лесу под Борисовом обнаружено тело мужчины. Милиция ищет свидетелей

Сегодня днем в пригороде Борисова обнаружено тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

 На месте работает оперативная группа, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело. 

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, сообщить об этом в УСК по Минской области по телефонам: 8017 226−17−97 и 8 029 698−97−39.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]