В лесу под Борисовом обнаружено тело мужчины. Милиция ищет свидетелей
Сегодня днем в пригороде Борисова обнаружено тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти.
На месте работает оперативная группа, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.
Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, сообщить об этом в УСК по Минской области по телефонам: 8017 226−17−97 и 8 029 698−97−39.
20:15 22/01/2021
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