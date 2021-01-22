В лесу под Борисовом обнаружено тело мужчины. Милиция ищет свидетелей

На месте работает оперативная группа, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.





Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, сообщить об этом в УСК по Минской области по телефонам: 8017 226−17−97 и 8 029 698−97−39.