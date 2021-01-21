Пока границы с ЕС и Украиной закрыты. Чего ожидать белорусам?

Фактический запрет на пересечение границы Беларуси со всеми соседями, кроме России, едва ли не в первую очередь сказался на деятельности транспортных организаций, осуществлявших международные пассажирские перевозки. Напомним, с 21 декабря вступило в силу постановление Совета министров Беларуси, согласно которому были введены ограничения на пересечение наземных участков границы Беларуси со странами ЕС и Украиной. Официальной причиной появления таких мер названа необходимость бороться с распространением коронавируса, пишет Народная воля.

Границы закрыты. Какими будут последствия?

В администрации Брестского автовокзала признали, что решение правительства грозит этому предприятию катастрофическими последствиями. “В последние годы почти половину выручки нам приносили международные перевозки в Польшу, Литву и Украину, однако теперь почти все рейсы пришлось закрыть”, – рассказали на предприятии.





Кстати, новый комплекс автовокзала в Бресте был построен в 2019 году к 1000-летию города и требует больших затрат на свое содержание. В условиях резкого сокращения пассажиропотока за границу это еще больше усугубляет финансовые проблемы предприятия.





Также мрачно описывают свои перспективы и предприниматели, строившие свой бизнес на пассажирских перевозках за границу. Владелец транспортной компании Юрий Климович, чьи автобусы почти десять лет возят людей из белорусского Гродно в польский Белосток, не исключает, что может полностью закрыть свою фирму.





“Ситуация очень тревожная и с коронавирусом, и с политической обстановкой. К тому же, белорусы, оказавшиеся в Польше, не спешат возвращаться, поскольку не уверены, что в дальнейшем смогут выехать из Беларуси”, – отмечает Юрий Климович.

В какой ситуации оказались белорусы в Польше

Слова бизнесмена подтверждает история брестского водителя Андрея, который сейчас работает дальнобойщиком в компании, расположенной в Польше. “У меня рабочая виза и контракт с фирмой, поэтому на фуре я могу беспрепятственно пересечь границу. Но если захочу навестить семью в Бресте на личном автомобиле, то сделать это смогу только раз в шесть месяцев: так решило правительство”, – рассказывает Андрей, называя ситуацию абсурдом.





Единственным доступным, но не дешевым вариантом избежать проблем в такой ситуации может быть полет из Варшавы в Минск и обратно. Но житель Бреста считает, что предпочтительнее задуматься сейчас о переезде жены и детей в Польшу, чтобы жить с ними в соседней стране.





По словам Андрея, для некоторых из его коллег и родственников, оставшихся в Беларуси, постановление о запрете пересечения границы стало последней каплей и теперь они тоже готовы на переезд. “У меня очень много знакомых, имеющих “карту поляка”, и некоторые из них сейчас всерьез рассматривают варианты о продаже недвижимости в Бресте, после чего готовы уехать в Польшу на постоянное место жительства”, – говорит водитель-дальнобойщик и обращает внимание, что это особенно характерно для молодых семей.

Покинуть страну можно только на самолете

Нет оптимизма и в туристических компаниях, которые специализируются на организации выезда за границу. “Сейчас нас спасают только туры в Египет, куда можно вылететь на отдых прямо из Бреста, а вот все наши маршруты в Западную Европу и Украину закрыты на неопределенное время”, – сообщил Николай, представитель одной из турфирм.





По его ощущениям, переломными могут стать ближайшие полгода: если ситуация с пандемией не будет улучшаться, то туристический бизнес в Беларуси ждет деградация. При этом восстановить былые связи в дальнейшем будет очень непросто.





Есть еще один нюанс, на который обращают внимание многие компании и предприниматели. Он касается сроков действия ограничений на выезд для граждан Беларуси. Хотя в правительстве запрет пересекать наземные пункты пропуска называют временной мерой, пока нет даже намека на период, когда будет действовать этот документ.





Как пояснили в Брестской пограничной группе, спустя месяц после вступления решения в силу никаких новых указаний не поступало: для большинства людей выезд за границу из Беларуси сейчас возможен только воздушным транспортом.

Введут ли новый сбор для желающих уехать?

Пока выезд за пределы страны для многих белорусов превратился в серьезную проблему, региональные органы власти получили право вводить местный сбор за пересечение границы. Такая возможность появилась с 1 января 2021 года, когда в Беларуси вступили в силу изменения в Налоговый кодекс.





Согласно нововведениям, областные Советы депутатов теперь могут принять решение, чтобы владельцы транспортных средств при выезде за границу уплачивали сбор в размере 87 белорусских рублей (около 28 евро). Платить этот сбор необходимо будет при каждом выезде из Беларуси в страны ЕС и в Украину: на Россию такой вид налога не распространяется.





Пока этим правом никто в регионах не воспользовался, но в Брестской области уже начат сбор подписей среди местных жителей, чтобы областной Совет депутатов подобное решение не принимал.





Как считает руководитель организации “За свой город” Игорь Масловский, введение сбора за пересечение границы будет явно противоречить интересам жителей приграничья и не учитывать общественное мнение. “До введения карантинных мер ежедневно тысячи жителей Брестской области пересекали границу и, надеемся, будут свободно пересекать ее в ближайшем будущем”, – говорится в обращении, которое адресовано местным депутатам. Авторы воззвания напоминают, что Налоговый кодекс предоставляет право вводить сбор на пересечение границы, но не обязывает это делать.



