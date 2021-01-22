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Это уже паника: прошли обыски, изъята техника в Офисе по правам людей с инвалидностью, куда пришел КГК

21 января Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля начал проверку в отношении должностных лиц правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью».

Это уже паника: прошли обыски, изъята техника в Офисе по правам людей с инвалидностью, куда пришел КГК
Сергей Дроздовский,
21 января Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля начал проверку в отношении должностных лиц правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью». В офисе и дома у ее сотрудников прошли осмотры. В результате у них изъяли технику — компьютеры и мобильные телефоны. Работа правозащитников на данный момент «буквально блокирована».

По словам основателя организации Сергея Дроздовского, 21 января к ним в офис пришли силовики. Там прошел осмотр, в результате была изъята техника.

— Обстоятельства такие, что я не могу делиться подробностями ввиду определенных условий. Это финансовая проверка. На данный момент наша техника находится на досмотре.

Силовики пришли домой и к самому Сергею Дроздовскому, а также к бухгалтеру организации. Там тоже прошли осмотры. Их техника изъята.

После Сергей Дроздовский и юрист Офиса Олег Грабовский побывали в ДФР Комитета госконтроля.

— У нас взяли объяснения. Олега отпустили пораньше, я пробыл там примерно до 18 часов. Вопросы касались нашей финансовой деятельности.

— Как проверка скажется на вашей работе?

— Мы сейчас буквально блокированы, — говорит Сергей Дроздовский, — потому что находимся без техники. Все документы и материалы, с которыми мы постоянно работаем, были там — в наших ноутбуках и телефонах. Сейчас пытаемся понять, как сможем восстановиться. Будем пытаться. Если в офисе что-то сохранилось в бумажном варианте, то сможем продолжить работать. Если нет — то нет. У нас были начаты два исследования, которые однозначно затормозятся. Две перспективные работы также придется поставить на паузу.

21 января пресс-служба ДФР КГК сообщила о том, что в отношении должностных лиц правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью» проводится проверка. В ведомстве заявили, что она связана с вопросами «возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью».

Офис по правам людей с инвалидностью — правозащитная организация. Учреждение оказывает правовую помощь, консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. Офис занимается просветительской деятельностью: проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, а также дает экспертные заключения в вопросах, связанных с правами людей с инвалидностью.
news.tut.by
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