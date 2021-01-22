Кипр с 1 марта откроет границы для туристов из всех государств

Условия для въезда будут зависеть от того, из какой страны турист. Для приезжающих из «зеленой зоны», где низкая заболеваемость коронавирусом, не нужен будет даже тест на COVID-19. Остальным же необходимо будет предоставить результаты анализов.





Ekathimerini отмечает, что в 2020 году количество рейсов на Кипр и обратно сократилось на 53%, а туризм уменьшился примерно на 80% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В позапрошлом году Кипр посетили почти 4 млн человек.





По данным университета Хопкинса, число заразившихся COVID-19 на Кипре за время пандемии — более 29,5 тыс. человек. Скончались от инфекции 178 пациентов, пишет

novayagazeta.ru