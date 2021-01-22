Gaudeamus: студенты сняли трогательный фильм о протестах
Студенты, как и все мы, борются за право жить в мирной и свободной стране.
Начиная с 1 сентября они оказались в самой гуще протестов - многие из них заплатили за это здоровьем, свободой и возможностью жить и учиться в родной стране. Среди почти двух сотен белорусских политзаключенных более десятка студентов!
Спустя несколько месяцев после начала протестов студенты сняли об этом трогательный фильм.
На его создание было потрачено порядка 2 месяцев, 100 гб видеоматериалов, а также было взято интервью у 15 студентов.
Фильм призван продемонстрировать масштабы протестного движения студентов Беларуси, показать их волю к свободе и справедливости.
"Белорусский партизан"
16:23 22/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение