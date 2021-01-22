Gaudeamus: студенты сняли трогательный фильм о протестах

Начиная с 1 сентября они оказались в самой гуще протестов - многие из них заплатили за это здоровьем, свободой и возможностью жить и учиться в родной стране. Среди почти двух сотен белорусских политзаключенных более десятка студентов!





Спустя несколько месяцев после начала протестов студенты сняли об этом трогательный фильм.





На его создание было потрачено порядка 2 месяцев, 100 гб видеоматериалов, а также было взято интервью у 15 студентов.





Фильм призван продемонстрировать масштабы протестного движения студентов Беларуси, показать их волю к свободе и справедливости.







