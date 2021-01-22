+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Gaudeamus: студенты сняли трогательный фильм о протестах

Студенты, как и все мы, борются за право жить в мирной и свободной стране.

Начиная с 1 сентября они оказались в самой гуще протестов - многие из них заплатили за это здоровьем, свободой и возможностью жить и учиться в родной стране. Среди почти двух сотен белорусских политзаключенных более десятка студентов!

Спустя несколько месяцев после начала протестов студенты сняли об этом трогательный фильм.

На его создание было потрачено порядка 2 месяцев, 100 гб видеоматериалов, а также было взято интервью у 15 студентов.

Фильм призван продемонстрировать масштабы протестного движения студентов Беларуси, показать их волю к свободе и справедливости.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]