На службе у Путина: российская соцсеть ВКонтакте заблокировала все встречи в поддержку Навального
Российская социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала все встречи митингов, запланированных на 23 января, в том числе в Москве и Петербурге.
На всех страницах сообщается, что они заблокированы по требованию Генпрокуратуры: "Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 № 31.27.2021/Ид430-21".
Страницы протестных акций в фейсбуке доступны
Источник: meduza.io
15:39 22/01/2021
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