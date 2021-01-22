На всех страницах сообщается, что они заблокированы по требованию Генпрокуратуры: "Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 № 31.27.2021/Ид430-21".

Страницы протестных акций в фейсбуке доступны