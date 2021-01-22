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В Бобруйске с самого утра проходят обыски у активистов

Телеграм-канал «Бобруйск онлайн» сообщает об обысках у пяти человек. Точно известно, что приходили и забрали технику у двух из них.

Один из них – Андрей Синица, которого осенью задержали и судили за исчез у памятника жертвам репрессий, а потом угрожали поставить семью на учет как социально опасную. Сегодня, как рассказал «Белсату» сын Андрея, с самого утра к ним пришли с обыском, якобы в рамках уголовного дела за оскорбления сотрудников милиции.

На 13 часов стали известны имена 9 человек. Их задержали, некоторых увезли в СК, некоторые – в РОВД. Связи с ними нет. Точная причина обысков и задержаний неизвестна, вероятно – уголовное дело за оскорбление сотрудников милиции.

Среди задержанных – корреспондент местной газеты «Бобруйский курьер». Как рассказала его сестра, около 9 утра пришли с обыском, забрали жесткий диск, телефоны, включая ее телефон. Качан сейчас находится в УВД. Причина задержания неизвестна.
ММ/МВ belsat.eu
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