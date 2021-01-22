И снова коммунальная катастрофа: в оперблоке витебской БСМП случился "потоп": воду выносили 4 часа
В операционном блоке Витебской больницы скорой медицинской помощи 21 января лилась вода с потолка. К счастью, в тот момент не было операции.
Как сообщили TUT.BY работники больницы, коммунальную аварию устранили примерно через 4 часа: «Все это время санитарки, медсестры и врачи выносили воду ведрами». Видео «потопа» разместил телеграм-канал «Белые халаты. News». БСМП в Витебске принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.
— «Потоп» начался в четвертом часу дня в коридоре на третьем этаже хирургического блока, — рассказывают сотрудники БСМП. — Там находится операционный блок, и коридор ведет к десяти операционным. С крыши текла теплая вода. О ЧП сразу же известили руководство больницы. Однако вода лилась часа четыре, пока не приехал сантехник и не устранил течь.
Из-за чего произошел «потоп», медики не знают:
— Скорей всего, прорвало какую-то трубу, но мы не вникали в причину аварии. Мы были заняты другим. Санитарки, медсестры и врачи бегали с ведрами и тряпками и убирали воду.
Операций в этот момент не было.
— И это — просто счастье, что никого не оперировали. Ведь был риск, что из-за потопа «коротнет» проводка. В соседней комнате по этому коридору находились двое пациентов с коронавирусом — на кислородных точках. Они, конечно же, были под наблюдением медиков.
Сейчас в оперблоке все нормально, последствий «потопа» нет, говорят сотрудники БСМП.
Осенью 2020 года, когда началась вторая волна коронавируса, в витебской БСМП создали центр, координирующий госпитализацию пациентов с COVID-19. Скорая помощь со всего Витебска, а также из регионов привозит сюда пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций.
Если человеку ставят диагноз COVID-19, его госпитализируют в одну из больниц, где есть инфекционные койки. Тех, кто не нуждается в стационаре, отправляют на амбулаторное лечение. Если же коронавируса нет, но больному нужна госпитализация, он едет в медучреждение по профилю.
14:38 22/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение