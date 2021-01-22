БСМП в Витебске принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили TUT.BY работники больницы, коммунальную аварию устранили примерно через 4 часа: «Все это время санитарки, медсестры и врачи выносили воду ведрами». Видео «потопа» разместил телеграм-канал «Белые халаты. News».





— «Потоп» начался в четвертом часу дня в коридоре на третьем этаже хирургического блока, — рассказывают сотрудники БСМП. — Там находится операционный блок, и коридор ведет к десяти операционным. С крыши текла теплая вода. О ЧП сразу же известили руководство больницы. Однако вода лилась часа четыре, пока не приехал сантехник и не устранил течь.





Из-за чего произошел «потоп», медики не знают:





— Скорей всего, прорвало какую-то трубу, но мы не вникали в причину аварии. Мы были заняты другим. Санитарки, медсестры и врачи бегали с ведрами и тряпками и убирали воду.





Операций в этот момент не было.





— И это — просто счастье, что никого не оперировали. Ведь был риск, что из-за потопа «коротнет» проводка. В соседней комнате по этому коридору находились двое пациентов с коронавирусом — на кислородных точках. Они, конечно же, были под наблюдением медиков.





Сейчас в оперблоке все нормально, последствий «потопа» нет, говорят сотрудники БСМП.





Осенью 2020 года, когда началась вторая волна коронавируса, в витебской БСМП создали центр, координирующий госпитализацию пациентов с COVID-19. Скорая помощь со всего Витебска, а также из регионов привозит сюда пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций.





Если человеку ставят диагноз COVID-19, его госпитализируют в одну из больниц, где есть инфекционные койки. Тех, кто не нуждается в стационаре, отправляют на амбулаторное лечение. Если же коронавируса нет, но больному нужна госпитализация, он едет в медучреждение по профилю.



