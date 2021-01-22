







Алексея Василаке из Кобрина, учащегося Брестского политехнического колледжа, который уехал 8 января в неизвестном направлении и с тех пор ни с кем не выходит на связь, объявили в розыск по СНГ.





«После бессонной ночи, долгой переписки и ночном звонке любимой девушке, уехал в направление Минска, скорее всего – на попутках», – рассказывал его отец.





Благодаря очевидцам становится понятно, что 16-летний парень направляется в столицу России.





11 января юношу опознал сотрудник придорожного кафе «Катюша» на Вороновском кольце в Витебске. Алексей был замечен примерно с 21.00 до 22.00. Собирался пересечь российскую границу в Лиозно.





12 января Алексея заметили около 20.00 на Минском шоссе, недалеко от Смоленска, на автозаправочной станции АЗК-1. Юноша искал транспорт для дальнейшей поездки в Москву.





13 января парень засветился в Смоленской области. Около 13.00 он зашел в столовую деревни Суетово, представился 18-летним Никитой и попросил поесть. Отец говорит, что сын в детстве хотел себе такое имя. Девочки накормили юношу и в дорогу дали продуктов. Свидетель сообщил, что парень ехал в направление Московской области.





На сегодняшний день Алексей все еще не найден. На своей странице в Facebook его отец пишет, что парня любят и ждут домой, просит его сообщить матери и младшему брату о том, что он жив и здоров.





«Решение остается за тобой, и мы не настаиваем на твой скорый приезд. Выкрутишься, конечно. Ты – «живчик». Просто дай знать о себе», – пишет Геннадий Василаке.





Мужчина, обращаясь к сыну, говорит о том, что и ему было непросто в подростковом возрасте, однако все проблемы решаемы и сейчас называет те годы лучшими – «годы изучения самого себя, своих возможностей».





«Ты уже достаточно большой, мы тебя любим и будем любить всю жизнь», – заверил Алексея отец, в надежде, что тот прочтет письмо в соцсети.





Приметы Алексея Василаке:





На вид парню 16 лет, рост 175 см, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в черную куртку, черную худи с желтым принтом, укороченные светло-синие джинсы, бежевые ботинки.





Если вам что-либо известно о местонахождении юноши, сообщите:





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