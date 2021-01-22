Журналист Юрий Дешук — подозреваемый по уголовному делу









Как сообщает пресс-служба БАЖ со слов родственников журналиста, Дешука поместили в изолятор временного содержания на 72 часа, пока примут решение о мере пресечения.





Родные считают, что задержание журналиста связано с уголовным делом, заведенным после суда над лидским активистом Витольдом Ашурком. Когда судья после закрытого процесса объявил Ашурку 5 лет заключения, присутствующие возмутились и стали кричать "Позор!" и "Верым! Можам! Пераможам!".





Этот момент сняла на видео журналистка Ольга Быковская и разместила на своей странице в Фейсбуке. Но там хорошо видно, что Дешук (справа в белом шарфе) занимается журналистской работой: он постоянно снимает события.





После суда над Ашурком милиционеры задерживали многих из тех, кто был на оглашении приговора.





Дешук стал десятым представителем СМИ, который находится в заключении по уголовному делу.