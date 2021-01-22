Похоже, что 21 января "коммунальный Апокалипсис" затронул чуть ли не все регионы Беларуси. В Орше и Минске большая часть населения осталась без отопления и горячей воды.





Есть сведения об авариях в Могилеве, Бобруйске, Витебске, Жлобине.





В Клецком районе авария оставила 21 января без воды 217 частных домов, больницу и детский сад, пишет "Звязда".





В 10:35 спасатели получили сообщение об аварии на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 90 мм по улице Мелиораторов в агрогородке Заостровечье.





Восстановить подачу воды удалось в 15:40.