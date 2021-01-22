На площади Независимости мужчина совершил акт самосожжения (дополнено)

Очевидцы инцидента прислали в редакцию Свободы фото дыма на площади Независимости, а также человека, лежащего на земле в окружении сотрудников различных силовых структур.





Женщина, которая передала эти снимки, сообщает, что возможно, там горел человек. На другом видео видно, как человек горит открытым пламенем, а силовики накрывают его тканью, чтобы сбить огонь.













Как дополняет Наша нива , пламя на горящем человеке потушили охранники Дома правительства с помощью огнетушителей. На место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.





Позже Минздрав сообщил, что мужчина находится без сознания, а при первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Его транспортировали в Республиканский ожоговый центр.

















На площади Независимости в Минске находится Дом правительства, где расположено правительство и парламент Беларуси, а также здание Минского горсовета и горисполкома.



