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На площади Независимости мужчина совершил акт самосожжения (дополнено)

Очевидцы сообщают, что на пощади Независимости в Минске горел человек

На площади Независимости мужчина совершил акт самосожжения (дополнено)
Очевидцы инцидента прислали в редакцию Свободы фото дыма на площади Независимости, а также человека, лежащего на земле в окружении сотрудников различных силовых структур.

Женщина, которая передала эти снимки, сообщает, что возможно, там горел человек. На другом видео видно, как человек горит открытым пламенем, а силовики накрывают его тканью, чтобы сбить огонь.



Как дополняет Наша нива, пламя на горящем человеке потушили охранники Дома правительства с помощью огнетушителей. На место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.

Позже Минздрав сообщил, что мужчина находится без сознания, а при первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Его транспортировали в Республиканский ожоговый центр.




На площади Независимости в Минске находится Дом правительства, где расположено правительство и парламент Беларуси, а также здание Минского горсовета и горисполкома.

"Произошел какой-то инцидент. Сейчас милиция не может предоставить более подробную информацию: уточняются обстоятельства. На место выехала следственно-оперативная группа, как только будут установлены все обстоятельства, появится официальный комментарий», - рассказала Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
"Белорусский партизан"
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