Об отсутствии горячей воды и отопления накануне вечером сообщали жители микрорайонов Юго-Запад, Малиновка, Михалово. О том, что занятия в школах переносят на субботу, позже заявило Управление по образованию Московского района.





Ликвидировать аварию будут еще почти сутки, пишет официальный телеграм-канал Мингорисполкома. Между тем минчане сообщают о проблемах и в других районах города, пишет TUT.BY





Минчане стали писать, что горячая вода и отопление пропали в доме 22/1 по улице Голубева, по улице Космонавтов, с 4-й по 18-й дом, в домах по улице Белецкого и проспекту Любимова, на улице Есенина 58, 60, 62, 64, а также в домах на Гурского и Алибегова.





— В 115 не дозвониться, 120 человек в очереди. В ЖЭСе трубку не снимают, — пишет нам читатель. Люди говорят, что в квартирах становится ощутимо холодно.





Телеграм-канал «МотолькоПомоги» пишет, что горячей воды и тепла нет и в Михалово, на улице Брыля, Острожских, а также в домах по улице Слободской и Рафиева.





— Добрый вечер. Минск, улица Громова, нет отопления и горячей воды, — пишет нам еще один читатель. По его словам, аварийные службы говорят, что на устранение аварии уйдет до суток.





Городские власти подтвердили, что произошла авария на теплосетях, которая затронула как жилой фонд, так и учреждения образования.





— Жилищные организации района совместно с «Минсккоммунтеплосетью» делают все возможное, чтобы, несмотря на проблему, минимизировать дискомфорт и обеспечить работоспособность системы отопления. Если потребуется, будут задействованы мобильные котельные для отопления жилфонда, — заявил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергей Рубанов.





А что сады и школы?

В родительском чате 10-й гимназии предупредили, что из-за ЧП с прорывом трубы, завтра занятий не будет — их переносят на субботу.





Управление по образованию Московского района сообщает, что также занятия переносят в лицее № 1, СШ № 26, 154, 160, 165, 170, 181, 206, 207, 208, 209, 213, 215. Для детей, которых нет возможности оставить дома, будут организованы дежурные группы с горячим питанием.





Отопления не будет в детских садах № 94, 105, 128, 414, 430, 453, 455, 460, 500, 523, 524, 525, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 564, 576.





— В учреждениях дошкольного образования, в местах временного пребывания детей, будут организованы дежурные группы с горячим питанием. Просьба одевать детей потеплее или оставить дома, — информирует управление по образованию.





Оно также сообщает, что аварийное отключение участков тепловых сетей продлится до 18.00 пятницы, 22 января.





Как сообшает Наша Нива , из-за экстренного ремонта теплосетей 22 января в Минске не будут работать средняя школа № 81 и детский сад № 411 на улице Ольшевского (это уже Фрнзенский район).





Завтрашний день дети проведут в учреждениях, расположенных поблизости. Для учащихся школы № 81 будут работать дежурные группы в школе № 128 (Ольшевского, 59), воспитанников 411-го детского сада ждут в яслях-саду № 401 (Лынькова, 23).





Уже два дня перебои с подачей отопления произошли также в минской Степянке.

































Проблемы в других районах города

Телеграм-канал «Отчислено» пишет, что во 2-м общежитии БГУИР по улице Л. Беды прорвало трубы на 4-м этаже.





— На видео — 2-й этаж. Потоп затронул много жилых блоков — ребят ждет веселая ночь.

















Житель дома № 7 по улице Шоссейной написал, что прорвало трубу в теплоузле. Аварийные службы пока не доехали.





Местные жители сообщили и о потопе в одном из домов по улице Белинского. По словам читателя, вода льется, начиная с 7 этажа.





Ранее проблемы с отоплением возникли и в Орше. С 17:00 21 января в Орше, в районе улицы Советской, проводится аварийный ремонт тепломагистрали.





Временно отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, центр, Островского, Свердлово, Северный, частично Жилпоселка льнокомбината.





Возобновили подачу тепла в Орше только в 5 утра 22 января, о чем сообщило "Витебскэнерго". И это повезло, что морозы спали и резко потеплело, а если бы еще пару дней продержались? В квартирах было бы как на улице!





Следует отметить, что в последнее время о более или менее масштабных коммунальных катастрофах как в Минске, так и в других больших и малых городах страны сообщается чуть ли не ежедневно - как сводки с фронта.





Напрашивается вывод, что "полный стабилизец" у нас случился по двум причинам.





Первая - глобальная. Из-за постоянного недофинасирования системы ЖКХ. Коммунальщики ранее неоднократно сетовали, что уровень изношенности труб колоссален - многие не меняли еще с советстких времен, поэтому некоторые специалисты говорили, что в любой момент это все может рвануть.





Но правящий режим тратил наши деньги на дворцы, балы, и, как выясняется сейчас, на строительство концлагерей, и, безусловно, на свое главное оружие в борьбе с народом - ОМОН.





Ну, а вторая причина вытекает из первой. Ввместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, коммунальные службы были превращены в еще одно оружие режима и вели войну с народом, который, кстати, платит им зарплату. Сначала воевали с надписями и муралами, потом с ленточками и флагами. А теперь ходят по дварам и фотографируют наши окна, где обанаружат не те цвета.





Вот и довоевались...