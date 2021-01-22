В понедельник, 18 января, в Чечерске после уроков учащийся 6-го класса оказался в больнице — учительница ударила ребенка головой об парту, пишут Сильные новости





Как сообщили изданию местные жители, у ребенка диагностировали ушиб лба и закрытую черепно-мозговую травму.





В УВД подтвердили, что инцидент действительно был, информация об этом поступила в милицию из больницы.





«Чечерским РОВД по данному факту проводится проверка», — сообщил «Сильным Новостям» официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.