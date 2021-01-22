В Орше восстановили подачу тепла после аварии на магистрали





"В 5:00 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей города Орши", - проинформировали в ведомстве.





Там отметили, что персонал филиала «Оршанская ТЭЦ» занимался аварийным ремонтом участка тепломагистрали всю минувшую ночь.





Подача тепла в несколько микрорайонов Орши была прервана вечером 21 января.