В Орше восстановили подачу тепла после аварии на магистрали
Ранним утром в пятницу в Орше была восстановлена подача тепла, после устранения аварии на тепломагистрали, сообщает пресс-служба "Белэнерго".
"В 5:00 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей города Орши", - проинформировали в ведомстве.
Там отметили, что персонал филиала «Оршанская ТЭЦ» занимался аварийным ремонтом участка тепломагистрали всю минувшую ночь.
Подача тепла в несколько микрорайонов Орши была прервана вечером 21 января.
09:45 22/01/2021
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