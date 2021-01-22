Виктор Якубов / Фото из соцсетей





Как пишет TUT.by , мужчину дважды осудили на 15 суток, оба раза — по "народной" статье 23.34.





Первый раз Якубова задержали 20 декабря после детского праздника возле елки в Новополоцке. Его обвинили в участии в цепи солидарности, которая прошла в тот день в городе.





"Виктор не был в той цепи солидарности, он даже не знал об этой акции. Мы с детьми — а у нас их двое, четырех и семи лет, — были на празднике возле елки. Оттуда Виктора и забрали в милицию", — рассказывает его жена Юлия Якубова.





Трое суток преподаватель отбыл в Центре изоляции правонарушителей, 23 декабря суд направил дело на доработку. И 5 января судья Зинаида Балаболова присудила Якубову 15 суток ареста. С учетом того, что трое суток он уже отбыл, осталось 12.





Однако 18 января Якубов на свободу не вышел. По словам жены, на него составили новый протокол — за шествие в Новополоцке 5 декабря. "Я видела видео с этой акции. На нем тусклые силуэты людей, и участие в шествии можно приписать кому угодно. Суд состоялся 20 января, и та же судья Зинаида Балаболова дала Виктору снова 15 суток. Один из милиционеров как будто узнал среди участников шествия моего мужа — по походке и очкам", — говорит Юлия.





Кстати, саму Юлию Якубову будут судить 25 января — ее обвиняют в участии в том самом шествии, которое состоялось в Новополоцке 5 декабря. По ее словам, на скриншоте с видео милиционеры обвели одну из тусклых фигур и подписали "Якубова".