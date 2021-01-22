Доценту из Полоцкого университета после 15 суток ареста дали еще столько же
Доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук Виктор Якубов проведет под арестом целый месяц.
Виктор Якубов / Фото из соцсетей
Как пишет TUT.by, мужчину дважды осудили на 15 суток, оба раза — по "народной" статье 23.34.
Первый раз Якубова задержали 20 декабря после детского праздника возле елки в Новополоцке. Его обвинили в участии в цепи солидарности, которая прошла в тот день в городе.
"Виктор не был в той цепи солидарности, он даже не знал об этой акции. Мы с детьми — а у нас их двое, четырех и семи лет, — были на празднике возле елки. Оттуда Виктора и забрали в милицию", — рассказывает его жена Юлия Якубова.
Трое суток преподаватель отбыл в Центре изоляции правонарушителей, 23 декабря суд направил дело на доработку. И 5 января судья Зинаида Балаболова присудила Якубову 15 суток ареста. С учетом того, что трое суток он уже отбыл, осталось 12.
Однако 18 января Якубов на свободу не вышел. По словам жены, на него составили новый протокол — за шествие в Новополоцке 5 декабря. "Я видела видео с этой акции. На нем тусклые силуэты людей, и участие в шествии можно приписать кому угодно. Суд состоялся 20 января, и та же судья Зинаида Балаболова дала Виктору снова 15 суток. Один из милиционеров как будто узнал среди участников шествия моего мужа — по походке и очкам", — говорит Юлия.
Кстати, саму Юлию Якубову будут судить 25 января — ее обвиняют в участии в том самом шествии, которое состоялось в Новополоцке 5 декабря. По ее словам, на скриншоте с видео милиционеры обвели одну из тусклых фигур и подписали "Якубова".
09:24 22/01/2021
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