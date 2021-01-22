Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за COVID-19





Об этом на своей странице в сети Твиттер написал мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес.





"Этот праздник требует от государственных органов и связанных с самбой учреждений и ассоциаций значительной подготовки. Сделать это сейчас невозможно, поэтому должен сказать, что в 2021 году у нас не будет карнавала ", - отметил Паес.





Он добавил, что "никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого видения экономического значения этого культурного события для нашего города". "Однако, кажется бессмысленно представлять себе на этом этапе, что мы сможем провести карнавал в июле", - отметил мэр.





В то же время он заверил, что "в 2022 году, когда все будут должным образом привиты, мы сможем почтить жизни и свою культуру со всей интенсивностью, на которую заслуживаем".