Посмотрите, сколько бы получал Лукашенко на пенсии

Если предположить, что Александр Лукашенко уйдет на пенсию, то соответственно, ему будут положены и выплаты. Корреспонденты посчитали, сколько ему «капало» бы ежемесячно на счет, сообщив он о своем уходе в прошлом году.