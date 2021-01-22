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В Евросоюзе договорились о взаимном признании тестов на коронавирус

В ЕС считают, что это поможет облегчить поездки внутри союза.

В ЕС согласовали взаимное признание результатов тестов на COVID-19 / фото ua.depositphotos.com

Страны-члены Евросоюза единогласно одобрили расширение использования экспресс-тестов на антигены и взаимное признание результатов тестов на COVID-19.

Об этом решении сообщил Совет ЕС, пишет DW.

Отныне в ЕС устанавливается "общая основа для использования быстрых тестов на антигены и взаимного признания результатов тестов на COVID-19 во всем ЕС".

"Это - центральный инструмент, помогающий сдержать распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка. Взаимное признание результатов тестов на коронавирус имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - сказано в заявлении.

Кроме этих решений, страны ЕС договорились об обмене данными, разработке единых критериев и общего списка быстрых тестов на COVID-19. Также было согласовано применение быстрых тестов на COVID-19 в регионах с повышенными показателями заражения коронавирусом.
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