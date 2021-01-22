В Евросоюзе договорились о взаимном признании тестов на коронавирус

В ЕС согласовали взаимное признание результатов тестов на COVID-19 / фото ua.depositphotos.com





Страны-члены Евросоюза единогласно одобрили расширение использования экспресс-тестов на антигены и взаимное признание результатов тестов на COVID-19.





Об этом решении сообщил Совет ЕС, пишет DW





Отныне в ЕС устанавливается "общая основа для использования быстрых тестов на антигены и взаимного признания результатов тестов на COVID-19 во всем ЕС".





"Это - центральный инструмент, помогающий сдержать распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка. Взаимное признание результатов тестов на коронавирус имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - сказано в заявлении.





Кроме этих решений, страны ЕС договорились об обмене данными, разработке единых критериев и общего списка быстрых тестов на COVID-19. Также было согласовано применение быстрых тестов на COVID-19 в регионах с повышенными показателями заражения коронавирусом.



