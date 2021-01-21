Речь идет о следующих учебных заведениях:

лицей № 1, гимназия № 10, 12, 174, 192;

СШ № 26, 154, 160, 165, 170, 181, 206, 207, 208, 209, 213, 215;

УДО № 94, 105, 128, 414, 430, 453, 455, 460, 496, 500, 513, 523, 524, 525, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 564, 576.

В учреждениях дошкольного образования будут организованы дежурные группы с горячим питанием. Просьба одевать детей потеплее или оставить дома.





В учреждениях общего среднего образования занятия переносятся с 22.01.2021 (пятница) на 23.01.2021 (суббота). Для детей, которых нет возможности оставить дома, будут организованы дежурные группы.





Проблема затронула и жилфонд. Из-за аварии на трубопроводе «Минских тепловых сетей» в Московском районе возникли проблемы с отоплением. Как рассказал генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергей Рубанов, жилищные организации района совместно с УП «Минсккоммунтеплосеть» делают все возможное, чтобы несмотря на проблему минимизировать дискомфорт и обеспечить работоспособность системы отопления.





— Если потребуется, будут задействованы мобильные котельные для отопления жилфонда, — сказал С. Рубанов.





Он добавил, что о проблемах с отоплением жителей оповещает служба «115». Информация обновляется в режиме реального времени, специалисты ЖЭУ заменяют температуру в домах, чтобы контролировать процесс. Предпринимаются все меры для оперативного устранения инцидента.



