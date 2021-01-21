Правоохранительные органы установили личности причастных к совершению преступлений, направленных на приведение в негодность железных дорог в стране, сообщили Sputnik в Следственном комитете.





В октябре 2020 года по инициативе генеральной прокуратуры Беларуси впервые после теракта в метро в 2011 году начали возбуждать уголовные дела за преступления террористической направленности. После того как неизвестные "коктейлем Молотова" подожгли здание Госавтоинспекции в Мозыре, генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.





"Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК продолжается расследование уголовного дела о терроризме, возбужденного Генпрокуратурой по фактам повреждения и приведения в негодность путей сообщения, средств сигнализации и железнодорожного транспорта", - сообщили Sputnik в отделе информации и связи с общественностью СК.





По словам собеседников агентства, в настоящее время зафиксировано более 100 эпизодов подобной противоправной деятельности во всех регионах Беларуси, в ряде случаев правоохранителями установлены личности причастных к совершению данных преступлений.

За терроризм срок - до 8 лет

В СК также отметили, что в настоящее время идет анализ "фактов умышленного приведения в негодность путей сообщения и средств сигнализации в различных регионах страны". С целью идентификации лиц, принимавших участие в "рельсовой войне", проводится работа по проверке задержанных лиц на причастность к совершению противоправных действий на железнодорожных путях.





Санкции статьи 289 (акт терроризма) предусматривают лишение свободы на срок от восьми лет.

Рельсовая война

Уголовное дело было возбуждено в отношении двоих жителей Молодечненского района: они обвиняются в том, что в ночь с 11 на 12 ноября пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы – Радошковичи, что могло повлечь вывод из строя средств сигнализации, железнодорожных путей, транспорта, а также повлечь крушение, аварию и даже гибель людей.





"Мужчины были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия. Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.1 ст.309 (покушение на умышленное приведение в негодность путей сообщения и средств сигнализации). К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.





Уличные протестные несанкционированные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным силовиков, в октябре протесты стали принимать "радикальную направленность": были зафиксированы случаи поджогов, нападений на милиционеров, здания милиции, прокуратуры.



