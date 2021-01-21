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Когда "не до законов": на Окрестина уже почти месяц отказываются принимать передачи

На Окрестина вот уже три недели не принимают передачи


В изоляторе на Окрестина третий четверг подряд отказываются принимать любые передачи, кроме лекарств. Официальной причиной называют коронавирус.

Ранее в изоляторе временного содержания и Центре изоляции правонарушителей передачи принимали ежедневно. Но с осени 2020 года для приема передач отвели только один день в неделю — четверг. 

В последний раз передачи принимали 31 декабря. 

Таким образом, в этом году никто из закобченных еще не смог получить ни теплых вещей, ни какой-либо еды. 

Напомним, что Окрестина в основном содержат участников протестных акций.
Источник: euroradio.fm
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