



В изоляторе на Окрестина третий четверг подряд отказываются принимать любые передачи, кроме лекарств. Официальной причиной называют коронавирус.





Ранее в изоляторе временного содержания и Центре изоляции правонарушителей передачи принимали ежедневно. Но с осени 2020 года для приема передач отвели только один день в неделю — четверг.





В последний раз передачи принимали 31 декабря.





Таким образом, в этом году никто из закобченных еще не смог получить ни теплых вещей, ни какой-либо еды.





Напомним, что Окрестина в основном содержат участников протестных акций.