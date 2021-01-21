Как следует из приговора суда, мужчина 1 сентября 2020 года разместил в адрес Лукашенко в одном из телеграм-каналов «неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова».





А 28 октября 2020 года он же, комментируя обращение находящегося при исполнении служебных обязанностей министра внутренних дел генерал-майора милиции Караева, написал в чате «неприличные по форме и унизительные по направленности текстовые комментарии, противоречащие общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми, содержащие нецензурные слова».





Обвиняемый вину признал полностью.





По совокупности ему назначили 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.





Приговор в законную силу не вступил.











