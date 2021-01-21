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Еще одного беларуса отправили в тюрьму за "оскорбление" Лукашенко

В Островце мужчину осудили за публичное "оскорбление президента Республики Беларусь" (ч. 1 ст. 368 УК), а также публичное "оскорбление представителя власти" в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК).

Как следует из приговора суда, мужчина 1 сентября 2020 года разместил в адрес Лукашенко в одном из телеграм-каналов «неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова».

А 28 октября 2020 года он же, комментируя обращение находящегося при исполнении служебных обязанностей министра внутренних дел генерал-майора милиции Караева, написал в чате «неприличные по форме и унизительные по направленности текстовые комментарии, противоречащие общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми, содержащие нецензурные слова».

Обвиняемый вину признал полностью.

По совокупности ему назначили 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Источник: tut.by
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