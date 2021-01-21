Совсем обнаглели: школьников заставляют платить за зомбирование

Мероприятие состоялось 20 января в актовом зале школы. Пригласили на него учеников 9-11 классов. Вход стоил 5 рублей с человека. В переписке педсостава говорилось, что от каждого класса должно быть обязательно по 5-7 детей, а остальные — по желанию, передает rebenok.by





из переписки в школьном чате





Директор школы Людмила Скоробогатова пояснила журналистам, что в рамках информационного часа детям показали 3D-фильм о Беларуси. Название фильма директор "не вспомнила", но заверила, что лента была без политического подтекста.





"Показали белорусские достопримечательности, историю, кадры о памяти, чести и достоинстве белорусов. Решили показать детям, в какой стране прекрасной они живут.





Я нисколько не раскаиваюсь в том, что они посмотрели этот фильм. Я бы ещё 50 раз его показала. Прежде всего — взрослым, они не знают о своей стране столько интересного, сколько сегодня узнали дети. И ученикам очень понравилось, они не пожалели", — заявляет Скоробогатова.





Сбор денег она объяснила необходимостью заплатить за специальную технику, на которой показывалась лента: "Нам привезли фильм со специальной техникой, использовались 3D-очки, тёмный купол и другие эффекты. Я сообщила родителям, что это не мы показываем фильм на нашем школьном проекторе".





Директор опровергла информацию, что классных руководителей обязали обеспечить явку школьников на просмотр. По её словам, просмотр был только для желающих.





Родителям, которые звонили, директор, по её словам, объясняла: "Если что-то не нравится, вы не согласны, пусть ваш ребёнок остаётся в классе и работает на инфочасе по планам классного руководителя".





Кстати, многие родители сейчас настороженно относятся к идеологической работе в школе. Многим не нравится, что на школьных мероприятиях очерняют национальный бело-красно-белый флаг, называя его фашистским.



