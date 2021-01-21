Не рассказали в госСМИ и потери 31 пункта в рейтинге здравоохранения. Но, может, и раньше международные рейтинги не иинтересовали госпропагнду. Как бы не так!





Негосударственные СМИ 17 января сообщили, что Беларусь опустилась в страновом рейтинге безопасности с 16-го на 114-е место по сравнению с 2020 годом. Издания уточнили, что теперь Беларусь занимает наихудшую позицию в Европе по этому показателю.





Некоторые СМИ, например, «Белсат», Euroradio, Reform.by, также указали, что по уровню здравоохранения Беларусь переместилась с 59-го места на 90-е в рейтинге из 93 стран.





А вот госСМИ ничего не сказали про свежие рейтинги Беларуси. Но раньше они это делали.





В ноябре 2019 года телеканал СТВ заявил, что Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных стран планеты.





– Авторы международного исследования «Глобальный индекс терроризма –2019» присвоили нашей стране самый низкий уровень опасности в мире. По этому показателю мы обошли даже Швейцарию, – отметила ведущая СТВ.





9 августа 2020 года телеканал «Беларусь 1» напомнил зрителям, что наша страна – одна из самых безопасных в мире, со ссылкой на тот же «Глобальный индекс терроризма-2019».





Госмедиа ссылались и на рейтинги Numbeo. В 2017 году БелТА, «СБ. Беларусь сегодня» и СТВ сообщили, что Беларусь вошла в топ-10 самых безопасных стран мира по версии этого сервиса.





– Эти цифры говорят сами за себя, но в них – больше, чем статистика. На мой взгляд, очень важно ещё и их восприятие, – высказался автор «СБ. Беларусь сегодня». – Не могу не обратиться ещё раз к началу «Большого разговора с президентом», когда он напомнил о событиях в Украине и огромной ценности жизни в спокойной и удобной для жизни стране. Мы такое государство имеем. Причём по всем параметрам.





В 2019-м новость о том, что Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира по данным Numbeo, опубликовали «Беларусь 1», СТВ, БелТА, «СБ. Беларусь сегодня» и «Народная газета».





– Беларусь, по мнению многих туристов, среди которых и наши ближайшие соседи – россияне, действительно славится как место комфортного и безопасного отдыха. Гости отмечают, что фактически в любом городе страны, не только в столице, можно спокойно гулять по улицам в тёмное время суток. Немалая заслуга в этом – работников правоохранительных органов, – написала автор «Народной газеты» в заметке про рейтинг безопасности Минска.





Информировали госСМИ и про высокую позицию Беларуси в международном рейтинге здравоохранения. Так, в марте прошлого года «Беларусь 1» и «СБ. Беларусь сегодня» рассказали, что наша страна вошла в топ-50 эффективных систем здравоохранения мира по данным Глобального рейтинга безопасности здоровья.





– По сути, эксперты анализировали, насколько все страны мира готовы отреагировать на вспышки болезней, – сказала ведущая «Беларусь 1». – И в данном конкретном случае, насколько эффективны системы здравоохранения этих государств.





О том, почему умолчали о месте Беларуси в мире сейчас, догадаться не сложно. Помимо того, что гордиться нечем, так надо же еще и как-то объяснить столь скандальное падение в самых важных рейтингах - безопасности и здоровья!