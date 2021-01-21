ГосСМИ "не заметили" скандальное падение Беларуси в мировых рейтингах
В этом году Беларусь потеряла 98 (!) позиций в рейтинге безопасности стран, скатившись с почетного 16 места на "отстойное" 114! Беларусские госмедиа проигнорировали эту новость.
Не рассказали в госСМИ и потери 31 пункта в рейтинге здравоохранения. Но, может, и раньше международные рейтинги не иинтересовали госпропагнду. Как бы не так!
Негосударственные СМИ 17 января сообщили, что Беларусь опустилась в страновом рейтинге безопасности с 16-го на 114-е место по сравнению с 2020 годом. Издания уточнили, что теперь Беларусь занимает наихудшую позицию в Европе по этому показателю.
Некоторые СМИ, например, «Белсат», Euroradio, Reform.by, также указали, что по уровню здравоохранения Беларусь переместилась с 59-го места на 90-е в рейтинге из 93 стран.
А вот госСМИ ничего не сказали про свежие рейтинги Беларуси. Но раньше они это делали.
В ноябре 2019 года телеканал СТВ заявил, что Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных стран планеты.
– Авторы международного исследования «Глобальный индекс терроризма –2019» присвоили нашей стране самый низкий уровень опасности в мире. По этому показателю мы обошли даже Швейцарию, – отметила ведущая СТВ.
9 августа 2020 года телеканал «Беларусь 1» напомнил зрителям, что наша страна – одна из самых безопасных в мире, со ссылкой на тот же «Глобальный индекс терроризма-2019».
Госмедиа ссылались и на рейтинги Numbeo. В 2017 году БелТА, «СБ. Беларусь сегодня» и СТВ сообщили, что Беларусь вошла в топ-10 самых безопасных стран мира по версии этого сервиса.
– Эти цифры говорят сами за себя, но в них – больше, чем статистика. На мой взгляд, очень важно ещё и их восприятие, – высказался автор «СБ. Беларусь сегодня». – Не могу не обратиться ещё раз к началу «Большого разговора с президентом», когда он напомнил о событиях в Украине и огромной ценности жизни в спокойной и удобной для жизни стране. Мы такое государство имеем. Причём по всем параметрам.
В 2019-м новость о том, что Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира по данным Numbeo, опубликовали «Беларусь 1», СТВ, БелТА, «СБ. Беларусь сегодня» и «Народная газета».
– Беларусь, по мнению многих туристов, среди которых и наши ближайшие соседи – россияне, действительно славится как место комфортного и безопасного отдыха. Гости отмечают, что фактически в любом городе страны, не только в столице, можно спокойно гулять по улицам в тёмное время суток. Немалая заслуга в этом – работников правоохранительных органов, – написала автор «Народной газеты» в заметке про рейтинг безопасности Минска.
Информировали госСМИ и про высокую позицию Беларуси в международном рейтинге здравоохранения. Так, в марте прошлого года «Беларусь 1» и «СБ. Беларусь сегодня» рассказали, что наша страна вошла в топ-50 эффективных систем здравоохранения мира по данным Глобального рейтинга безопасности здоровья.
– По сути, эксперты анализировали, насколько все страны мира готовы отреагировать на вспышки болезней, – сказала ведущая «Беларусь 1». – И в данном конкретном случае, насколько эффективны системы здравоохранения этих государств.
О том, почему умолчали о месте Беларуси в мире сейчас, догадаться не сложно. Помимо того, что гордиться нечем, так надо же еще и как-то объяснить столь скандальное падение в самых важных рейтингах - безопасности и здоровья!
Источник: mediaiq.by
14:23 21/01/2021
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