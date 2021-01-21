Белый дом опубликовал зашифрованное объявление для программистов





"Если вы читаете это, то нам нужна ваша помощь", – приводит агентство выдержку из объявления. По данным журналистов, после инаугурации Джо Байдена администрация нового президента приступила к поиску работников в правительственную цифровую службу.





Цифровую службу Белого дома в 2014 году учредил тогдашний президент США Барак Обама – для модернизации системы Medicare и реформирования найма сотрудников для госучреждений. Обычно технических специалистов нанимают в цифровую службу на один-два года, отмечает Reuters.