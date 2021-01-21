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Смертельный запой: под Гродно в доме умерли двое мужчин - они пили почти с начала года

В ночь с 18 на 19 января поступило сообщение о смерти двух мужчин в Гродненском районе.



Установлено, что трое мужчин проживали вместе и ежедневно с 4 января употребляли алкоголь. Ночью 19 января 55-летнему и 43-летнему местным жителям стало плохо. 

Прибывшие медицинские работники констатировали их смерть. Третий мужчина в оказании медицинской помощи не нуждался. Он рассказал, что алкоголь приобретали в магазине или у женщины, которая живет в соседней деревне, сообщает телеграм-канал СК.

Следователем проведен осмотр, опрошены соседи, назначен ряд необходимых исследований, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области. Причина смерти местных жителей устанавливается. 

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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