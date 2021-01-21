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Дошли до инвалидов: ДФР проводит проверку правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью»

Департамент финансовых расследований КГК проводит проверку правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью», сообщили в пресс-службе КГК.



Офис подозревают в возможном неправомерном завладении деньгами, полученными как благотворительные взносы и международная помощь для граждан Беларуси с инвалидностью.

«Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, проводится проверка в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» и иных лиц по вопросам возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью», — сказано в сообщении.

По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства.

«Офис по правам людей с инвалидностью» оказывает правовую помощь, консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. Офис проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, а также дает экспертные заключения в вопросах, связанных с правами людей с инвалидностью.
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