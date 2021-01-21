С 18 октября Борушко находится под стражей.





Процесс по этому делу начался 19 января в Ленинском суде Минска. О нем пишут Навины





Судебное заседание ведет Марина Запасник, гособвинение представляет Александр Романович, адвокат — Наталья Ефимчик.





У Борушко высшее образование, он индивидуальный предприниматель. Есть погашенная судимость за преступление, совершенное около 15 лет назад.





Когда он рассказывал о том, что с ним было после задержания, плакали все, кто находился в зале в качестве слушателей. У отца подсудимого вырвался возглас боли.





Три часа на скрытие личностей

В суд поступило заявление пострадавшего и свидетелей о неразглашении информации об их личностям. В начале судебного заседания гособвинитель Романович ходатайствовал о перерыве в суде для принятия судом решения о возможности применения мер безопасности к потерпевшему и свидетелям.





Судья Запасник объявила перерыв «для ознакомления с материалами по обеспечению безопасности потерпевшего и свидетелей по уголовному делу».





После трехчасового перерыва было оглашено решение о защите личных данных свидетелей и потерпевшего. Все они были в балаклавах. Вместе входили и выходили из здания суда. Балаклавы не снимали даже на улице.





Версия обвинения: ударил «телом в тело и ногой в ногу»

Согласно версии обвинения, Виктор Борушко 18 октября 2020 года участвовал в акции протеста на Партизанском проспекте в Минске. Сотрудники ОМОНа пытались его задержать, он оказал сопротивление одному из них и применил в отношении него насилие, а именно ударил «телом в тело и ногой в ногу».





В результате сотрудник ОМОНа Иван Волохов (в суде потерпевший проходил под измененным именем) получил перелом большой берцовой кости правой ноги. Это телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами Государственного комитета судебных экспертиз.





Подсудимый: «Почувствовал, что мне сделали подсечку справа сзади. Упал и увидел берец силовика»

Борушко не признал вину.





Он рассказал, что в районе велозавода на Партизанском проспекте шел с воскресного марша, куда ходят «несогласные с действующей властью люди, чтобы показать, что они есть».





Когда у дели силовиков, все начали убегать. «Я начал убегать, опасался за свою жизнь, спасался. Почувствовал, что мне сделали подсечку справа сзади. Упал и увидел берец силовика. Я упал на спину, сотрудники подняли меня за вытянутые руки», — рассказал Борушко.





Далее его отвели в автозак, где было шестеро мужчин в трехместной камере, забрали телефон, часы. Поехали, потом вдруг остановились:





«Силовики начали искать человека в синей куртке. Позже меня опознавали по синей куртке еще шесть раз. Потом меня пометили — лоб, руки и байку разрисовали красной краской из баллончика. Потом всех выпустили, а меня, как я потом узнал, привезли в Ленинский РУВД.





Отвели на допрос, сказали, что у них есть видео моих ударов в отношении милиционера. Я попросил адвоката. Спросили на камеру имя и фамилию, есть ли вопросы и претензии к сотрудникам милиции. Ответил, что нет».





Далее в помещение, где он находился, зашел парень в маске, Борушко надели мешок на голову.





Судья прервала Борушко: «Если претензии к ОМОНу, это другой суд».





Однако Борушко дорассказал — его держали в каком-то помещении, похожем на душевую:





«Били, дубинку в ж..у засовывали. После этого я провел 12 дней в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, что не мог снять джинсы. Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить».





Отвечая на вопрос, почему он не писал жалобу, Борушко сказал, что поскольку до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам неправомерных жестоких действий силовиков, не видит в этом смысла.





Борушко не исключает, что нога Волохова была повреждена в результате их столкновения. Однако настаивает, что умышленно не бил сотрудника ОМОНа.





Свидетель Светлана Романова подтвердила слова Борушко в части того, что произошло столкновение, причем именно сотрудник ОМОНа упал на обвиняемого, сделав тому подсечку правой ногой. «Это напоминало подсечку в американском футболе», — сказала Романович.



«Я три месяца провел на больничном»

У сотрудника ОМОНа Ивана Волохова иная версия.





18 октября он получил приказ задержать участников акции возле велозавода на Партизанском проспекте. По его словам, Борушко пытались задержать и ранее, но не смогли.





Волохов побежал навстречу Борушко, который, по словам сотрудника ОМОНа, ударил его левой ногой. Волохов почувствовал сильную боль, потом выяснилось, что у него произошел перелом большой берцовой кости правой ноги. Мужчины упали вместе на землю.





Волохов настаивает, что узнает в Борушко человека, который его ударил, «по глазам». Он уверен, что Борушко специально ударил его.





Интересно, что, согласно материалам дела, при опросе в больнице Волохов сообщил медикам, что получил травму во время столкновения с человеком. На суде омоновец отказался от этих слов.





Волохов настаивал, что пострадал и морально, и материально: «Я три месяца провел на больничном, два из них в гипсе, переживал за друзей и товарищей, которые работали».





Волохов просит суд обязать обвиняемого компенсировать ему моральный вред в размере 6 тысяч рублей, половину из которых обязуется отдать на благотворительность, а также расходы на лечение в размере 351 рубля.





В качестве свидетелей в суде допросили троих сотрудников ОМОНа.





Свидетель Глеб Хомич (имя изменено) узнал Борушко по все той же ярко-синей куртке.





На предварительном следствии Хомич говорил, что видел столкновение потерпевшего и подсудимого, а на суде уже настаивал, что видел удар . Какой ногой ударил подсудимый сотрудника ОМОНа, Хомич не помнит.





Другой свидетель-омоновец говорил, что куртка на подсудимом была темная, не яркая. Заявил, что не видел удара и что произошло умышленное столкновение сбоку.





Третий свидетель Максим Сыско (имя изменено) описал нападавшего как мужчину в синей куртке. Он не видел самого столкновения.



