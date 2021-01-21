







Виктор Степаненко выступил 20 января с последним словом в суде Ленинского района Могилева. «Я во время всего процесса говорил только правду, предоставлял соответствующие документы, о том, что я говорю правду. Поэтому мне добавить нечего больше. Прошу отнестись объективно», — всего лишь заявил подсудимый.





Судья Татьяна Рубис назначила оглашение приговора на 21 января.





Напомним, что Степаненко вменяют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление служебными полномочиями (ч.1 ст.210; ч.3 ст.424). Все обвинение относится к его деятельности на посту замдиректора Могилевских электросетей по общим вопроса, который он занимал до декабря 2018 года.





Претензии следствия касаются премий (более 82 тыс. рублей), полученных Степаненко и другими работниками в 2017 году, и отчислений с них. Премиальные были начислены, несмотря на то, что показатель — сокращение остатков материально-товарных ценностей не был достигнут. Степаненко утверждает, что сообщал директору Могилевских электросетей Александру Боровскому о том, что показатель не достигнут. Однако это никогда не было причиной не выплаты премий работникам, среди которых был и сам Степаненко. На сегодняшний день практически все эти премии возвращены предприятию.