Обвиняемый в коррупции бывший замдиректора Могилевского энергонадзора просит суд об объективности
Заместитель директора филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области Виктор Степаненко, который обвиняется в совершении коррупционного преступления на предыдущем месте работы в Могилевских элекстросетях, заявляет о своей честности и просит суд отнестись к нему объективно, пишет 6tv.by.
Виктор Степаненко выступил 20 января с последним словом в суде Ленинского района Могилева. «Я во время всего процесса говорил только правду, предоставлял соответствующие документы, о том, что я говорю правду. Поэтому мне добавить нечего больше. Прошу отнестись объективно», — всего лишь заявил подсудимый.
Судья Татьяна Рубис назначила оглашение приговора на 21 января.
Напомним, что Степаненко вменяют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление служебными полномочиями (ч.1 ст.210; ч.3 ст.424). Все обвинение относится к его деятельности на посту замдиректора Могилевских электросетей по общим вопроса, который он занимал до декабря 2018 года.
Претензии следствия касаются премий (более 82 тыс. рублей), полученных Степаненко и другими работниками в 2017 году, и отчислений с них. Премиальные были начислены, несмотря на то, что показатель — сокращение остатков материально-товарных ценностей не был достигнут. Степаненко утверждает, что сообщал директору Могилевских электросетей Александру Боровскому о том, что показатель не достигнут. Однако это никогда не было причиной не выплаты премий работникам, среди которых был и сам Степаненко. На сегодняшний день практически все эти премии возвращены предприятию.
10:33 21/01/2021
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