



"Правозащитница "Весны" Мария Рабкова останется под стражей до 17 марта. Арест продлен ещё на 2 месяца", - сообщает "Весна" в своём телеграм-канале в среду.





Как сообщалось, Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст.293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности).





Она была задержана 18 сентября 2020 года. В МВД информировали, что у нее дома прошёл обыск на основании постановления, санкционированного прокурором, в рамках уголовного дела по ч.3 ст.293 УК о массовых беспорядках.







