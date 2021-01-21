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Правозащитнице Рабковой из центра "Весна" продлили арест до 17 марта

Координатору волонтерской службы незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" Марии Рабковой продлили арест до 17 марта


"Правозащитница "Весны" Мария Рабкова останется под стражей до 17 марта. Арест продлен ещё на 2 месяца", - сообщает "Весна" в своём телеграм-канале в среду. 

Как сообщалось, Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст.293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности). 

Она была задержана 18 сентября 2020 года. В МВД информировали, что у нее дома прошёл обыск на основании постановления, санкционированного прокурором, в рамках уголовного дела по ч.3 ст.293 УК о массовых беспорядках.
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