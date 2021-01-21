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МИД: Белорусских граждан нет среди погибших и пострадавших от взрыва в Мадриде

Среди погибших и пострадавших от взрыва в центре Мадрида граждан Беларуси нет, говорится в сообщении в твиттере МИД в среду.


"По информации посольства Беларуси в Испании, полученной от испанской полиции в связи со взрывом в центре Мадрида, среди погибших и пострадавших граждан Беларуси нет", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, в среду в здании в районе Ла-Латина в центре испанской столицы Мадрида прогремел мощный взрыв, три верхних этажа здания сильно разрушены. При взрыве погибли, по меньшей мере, два человека, шесть человек получили легкие травмы, один - травмы средней тяжести и еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.
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