Фотографии и видео идеально ровного ледяного круга на реке Лесная в Каменце, что в 40 км от Бреста, вовсю разлетаются по соцсетям. Людей удивляет это необычное природное явление: мало того, что лед образовался в форме круга, так он еще и вращается!





– Это редкое явление для Беларуси, – объясняет краевед Андрей Осташеня из Каменца.





– В Каменце есть мост через реку Лесная. В этом месте получается такое как бы бутылочное горлышко: река проходит под мостом, потом резко расширяется, образуется небольшой водоворот. Недавно резко пришел сильный мороз, на реке начал становиться лед. Крупные льдины попали в водоворот, их закрутило, масса льда стала наращиваться – и образовался круг. Он без малого от берега до берега! В диаметре около 25-27 метров, – рассказывает «Комсомолке» Андрей Осташеня.





- Я ехал по мосту через Лесную по своим делам, увидел этот круг, сфотографировал, снял видео – и разместил в интернете. Теперь люди специально приезжают на него посмотреть, фотографируют. В соцсетях мне пишут: «Расскажите, где это!» Наш этот круг очень фотогеничный оказался, его удобно фотографировать с моста, - говорит Андрей.





Краевед наблюдал это необычное природное явление на реке впервые, ведь на юго-западе Беларуси уже давно не было зим с крепкими морозами, как в этом году. Но как выяснилось, старожилов ничем не удивить:





– Одна женщина, каменчанка, говорила, что осенью, когда идет обильный листопад, в этом месте упавшие в реку листья тоже собираются в большой и хорошо отличимый круг. А еще житель Каменца рассказывал, что в году 2013-2014 он тоже наблюдал в том же месте таких же размеров ледяной вращающийся круг. Была такая же ситуация: он появился после резкого понижения температуры воздуха. И вообще оказалось, что для многих рыбаков, которые рыбачат на Лесной, это привычное явление, но благодаря интернету об этом наконец-то узнали все! - смеется Андрей Осташеня.





Сейчас огромный ледяной круг на Лесной перестал вращаться – он остановился, вмерз в лед на реке. И его уже заняли рыбаки. Говорят, лед довольно крепкий – не меньше 10 см толщиной. И хотя реку припорошило свежим снегом, очертания круга на реке все еще видны.





Правда, неизвестно, как долго лед еще продержится на реке. Вслед за 20-градусными морозами грядет потепление. По прогнозу Белгидромета, в ближайшие дни в районе Бреста будет «каля наля», а в конце января и вовсе стабильный «плюс».



