Chrysler 300C Touring витебской милиции, 2007 год. Фото Сергея Серебро





Автохозяйство управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета проводит электронный аукцион по закупке автомобильного топлива на десять месяцев 2021 года — с 1 марта по 31 декабря.





Всего милиции на этот период требуется 1 415 133 литров горючего. То есть в месяц милицейский автопарк сжигает чуть более 141 513 литров. В основном это бензин марки АИ-92, его доля составляет 79,5%.





Горючее должно отпускаться заказчику по специальным топливным картам на собственных точках отпуска поставщика во всех районных центрах, городах Витебской области, а также АЗС в районных и областных центрах Беларуси и в столице.





Общая стоимость автомобильного топлива, закупаемого на 10 месяцев составляет 2 380 752 рублей. Финансируется закупка за счет республиканского бюджета.