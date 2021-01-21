+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

В Столинском районе ребенок врезался на санках в дерево. Он в реанимации

В столинскую больницу попал 11-летний мальчик, который получил травму во время катания на санках, сообщает районная газета «Навіны Палесся».


Ребенок на санках врезался в дерево. С места происшествия его забрала скорая. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки. Сейчас он находится в реанимации.

Этой зимой в Столинскую ЦРБ также попал с холодовой травмой водитель, у которого автомобиль заглох в дороге. Мужчине пришлось ремонтировать авто в мороз. В результате он получил обморожение кистей рук. К счастью, одна рука у мужчины уже восстановилась, на второй пока чувствительность еще нарушена.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]