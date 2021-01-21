В Столинском районе ребенок врезался на санках в дерево. Он в реанимации
В столинскую больницу попал 11-летний мальчик, который получил травму во время катания на санках, сообщает районная газета «Навіны Палесся».
Ребенок на санках врезался в дерево. С места происшествия его забрала скорая. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки. Сейчас он находится в реанимации.
Этой зимой в Столинскую ЦРБ также попал с холодовой травмой водитель, у которого автомобиль заглох в дороге. Мужчине пришлось ремонтировать авто в мороз. В результате он получил обморожение кистей рук. К счастью, одна рука у мужчины уже восстановилась, на второй пока чувствительность еще нарушена.
08:49 21/01/2021
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