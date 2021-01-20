Судья Сергей Будревич изучает инцидент 4 октября прошлого года. В этот день в Витебске прошел мирный воскресный марш, но полиция применила против его участников слезоточивый газ и попыталась задержать несколько человек.





Жители Витебска, в том числе Юлия Кашаверава, пытались воспрепятствовать задержанию… Согласно отчету полиции, девушка несколько раз ударила ногой по микроавтобусу Ford Transit. В результате этих действий, поданным МВД, была повреждена задняя дверь. Ирина Третьякова В отношении Юлии Кашаверавой возбуждено уголовное дело за нарушение ч. 2 ст. 339









Правозащитница Ирина Третьякова сказала:





- В обвинительном заключении прокуратуры указано, что служебный микроавтобус был поврежден во время массовых несанкционированных мероприятий. Жертв нет, только материальный ущерб. Наказанием может быть арест или ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы от одного до шести лет.





В связи с событиями 4 октября в отношении Юлии Кашеверавой возбуждено административное дело. Суд оштрафовал ее на 270 рублей (10 базовых величин) за участие в несанкционированном митинге. Ущерб микроавтобуса оценивается в 841 рубль. Судебный процесс продолжится 4 февраля. На суде дадут показания семь свидетелей полиции.

22-летняя девушка находится в СИЗО уже три месяца, хотя у нее врожденный порок сердца.